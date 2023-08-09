Россиянам назвали среднюю стоимость базового комплекта вещей для школьника

Средняя стоимость базового комплекта товаров для школьников в 2023 году составила 6,2 тысячи рублей, сообщили ТАСС аналитики IT-компании АТОЛ.

Так, дневник в среднем можно купить за 277 рублей, набор тетрадей за 269 рублей, а обложек — за 254 рубля. Набор ручек обойдется в 297 рублей, линеек — 141 рубль, ластиков — 184 рубля. Чернографитовый карандаш продается за 39 рублей, а клей-карандаш — за 130 рублей.

364 рубля в среднем стоят фломастеры, 268 рублей — цветные карандаши, 320 рублей — акварельные краски, 286 рублей — гуашь, 274 рубля — пластилин.

При этом пенал можно купить в среднем за 814 рублей, мешки для сменной обуви обойдутся в 452 рубля, а рюкзаки — в 1636 рублей.

Ранее была раскрыта средняя стоимость школьного рюкзака.