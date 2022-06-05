Россияне предпочли аренду вместо покупки жилья, сообщили «Известия».

«В мае по сравнению с апрелем спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10–12 процентов. При этом был зафиксирован рост доли семейных арендаторов, чего раньше не отмечалось. За прошлый месяц показатель подскочил с 17 до 23 процентов», — сказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Эксперт отметила, что раньше семейные пары предпочитали покупать жилье. Однако рост ипотечных ставок вынудил россиян отложить сделки. В свою очередь владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал также геополитическую неопределенность и страх перед неизвестностью причинами падения спроса на покупку недвижимости.

Между тем дорожает и съемное жилье. Как сообщила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, в среднем стоимость увеличивается на 2 процента в год. «За последние пять лет средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве увеличилась лишь на 12–13 процентов», — уточнила специалист.

Ранее в Москве резко подешевела аренда «однушек». За апрель и май 2022 года такие квартиры резко подешевели до 5,8 процента на фоне общего подорожания по России.