Россияне сравнили путь к столичному храму с дорогой к Богу

Москвич опубликовал в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию прохода к столичному храму. Подписчиков озадачил этот снимок.

На кадре запечатлено, как человек недалеко от железнодорожных путей, пригнувшись, пробирается через пролом под шумозащитными экранами, за которыми видны золотые купола церкви. Автор поста рассказал, что такую дорогу к храму он увидел в районе Новогиреево.

В комментариях к посту жители столицы написали, что ситуация выглядит символичной, а путь сравнили с «тернистой дорогой к Богу». Однако местные жители пояснили, что на самом деле проход к этому храму находится с другой стороны, а на фото мужчина пытается попасть на железнодорожную платформу без билета.

Ранее в московском районе Капотня пенсионер застрял в закрытом храме Рождества Богородицы. 70-летнего мужчину пришлось вызволять городским службам.