В Москве пенсионер застрял в закрытом храме

В московском районе Капотня пенсионер застрял в закрытом храме Рождества Богородицы. 70-летнего мужчину пришлось вызволять городским службам, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Москвич объяснил произошедшее тем, что зачитался книгой, сидя на скамье, и не заметил, как храм опустел. Он провел в запертом помещении несколько часов и затем позвонил по номеру 112. На место выехали полицейские и вывели пенсионера наружу.

По словам ключницы храма, застрявший прихожанин до инцидента вел себя подозрительно. Женщина рассказала, что пенсионер пытался узнать, как устроено помещение, где находятся входы и выходы, а также кнопка тревожной сигнализации.

Выяснилось, что после длительного нахождения мужчины в церкви оттуда ничего не пропало. Задерживать его не стали.

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