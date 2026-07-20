Россияне стали чаще страдать «кондиционерной аллергией»

В летний сезон россияне стали чаще страдать так называемой кондиционерной аллергией. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, последствия «кондиционерной аллергии» сводятся к риниту, конъюнктивиту и бронхиальной астме. Число обращений к врачам с реакцией «непонятного происхождения» уже кратно увеличилось за это лето.

Как объяснила аллерголог Екатерина Чернышова, все дело в накопленных загрязнениях. Уточняется, что сам по себе кондиционер не может спровоцировать аллергию, однако он часто становится благоприятной средой для появления бактерий, плесени и грибков. В пыли очень часто заводятся пылевые клещи, которые способны вызвать аллергию.

Врач отмечает, что особенно в зоне риска офисные работники — они все чаще высказывают жалобы на отечность носа, чихание и кашель. Многие по ошибке связывают состояние с инфекциями или цветением разных растений, но это по большей части оказывается та самая «кондиционерная аллергия».

Россиянам дали несколько важных советов, чтобы минимизировать риски. В частности, стоит чистить фильтры кондиционера каждые 2-4 недели. Также рекомендовано поддерживать влажность в помещении в районе 40-60 процентов, а еще постоянно проветривать помещение.

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