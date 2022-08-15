Россияне вспомнили мечту детства советских девочек

Мечту советских девочек вспомнили россияне в группе «Рожденные в СССР» социальной сети «ВКонтакте». Ностальгию вызвала фотография кукол.

«Куклы нашего детства. Кукла Даша, кукла Зина, кукла Катя и Марина», — подписал снимок автор публикации.

«Какие милые, детство вспомнила сразу», «Хорошие куклы были», «Помню до сих пор куклу Зою, красное в белый горох платье, шатенка была Зоя», «До чего же куклы хороши! Играли, учились быть мамами, а сейчас Барби и всякие монстры», «Игрушки были добрые и естественные», «Красивые куклы. Не то что сейчас — с хвостами, рогами», — высказались подписчики.

Пользовательницы сети вспомнили, что мечтали и о пупсах — больших, размером с новорожденного ребенка пластмассовых куклах, котрых можно было купать. «Мне еще для нее покупали ползунки, шапочку, распашонку и пинетки», — добавила одна подписчица.

Ранее россияне назвали мечту любого школьника в СССР. На старом черно-белом снимке изображены школьники, они идут на занятия.