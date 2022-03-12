Россияне вспомнили о блинах и какао в здании ресторана «Макдональдс»

В Facebook-группе «Сокольники. Соседи» россиянка опубликовала коллаж, на котором переделала логотип на столичном ресторане «Макдоналдс» в слово «ПельМенная». Пользователи сети вспомнили, о блинах и какао, которыми некогда угощались в этом же здании.

«Как вам идея стартапа для помещения на Русаковской улице, дом 26?» — так подписала снимок автор поста. Фолловеры интернет сообщества в ответ предложили и другие варианты заведений, которые можно открыть в опустевшем месте, среди них чебуречная и «ТереМок».

«Когда я была слишком юна и воздушна, там или примерно там была пельменная. Очень она меня поддерживала в моей незамутненности. "Макдональдс" впоследствии не имел такого эффекта. Хотя вкуснее был вроде… Но я уже не была юна — возможно, дело в этом», — рассказала одна из подписчиц группы. «Пельменная была в другом здании, неподалеку», — поправили ее.

«Там была блинная! Мы студентами забегали перекусить блинами и выпить какао. За 35 копеек! Прекрасно было», — поделилась воспоминаниями участница дискуссии.

Ранее москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдоналдса».