Россиянин попытался сбежать в подмосковный лес от сотрудников Росгвардии

Житель Владивостока испугался сотрудников Росгвардии и попытался сбежать от них в лес в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, 41-летний россиянин испугался проезжающей мимо машины Росгвардии и ускорил шаг. Правоохранителям показалось странным поведение мужчины, и они поехали за ним.

Тогда мужчина побежал к автомобилю марки Toyota и попытался скрыться на нем, однако был пойман и задержан. Позже росгвардейцы выяснили, что у задержанного был тайник с канистрами, в которых находилось более 100 литров неизвестной жидкости, а также около 15 бутылок предположительно с горючей жидкостью, несколько парк тканевых перчаток и три мобильных телефона. Назначение найденного предстоит выяснить силовикам.

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