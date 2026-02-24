Россиянин попытался вывезти из страны советские архивы и несколько сотен медалей

В Шереметьево поймали пассажира, который пытался вывезти из страны почти 500 советских медалей и архивные документы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В багаже россиянина обнаружили 455 государственных наград, 37 архивных документов и бронзовый бюст маршала Ворошилова. Стоимость всех предметов превышает 600 тысяч рублей. Мужчина заявил, что это его личная коллекция, но доказательств у него не было. Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

Экспертиза показала, что из 455 госнаград 292 были выпущены более 50 лет назад и относятся к культурным ценностям. Среди них медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За Оборону Москвы», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», ордена «Красной Звезды», «Знак Почета» и другие.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажирку, которая не задекларировала ценности известных брендов. В частности, речь идет об украшениях Broderie De Cartier, Lignes Essentielles и коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами в фирменных коробках.