Россиянин выставил на продажу одну копейку за 6,9 миллиона рублей

Монету номиналом одна копейка выставил на продажу житель Подмосковья, запросив за нее 6,9 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.

В описании лота продавец указал 12 аргументов, почему монета, по его мнению, представляет ценность. «Ценность номер один — копейка рубль бережет; ценность номер два — данная монета была извлечена из тушки кролика, добытого в лесах парка Кузьминки; ценность номер три — гурт изъеден твердым предметом. Возможно, кролик в Кузьминках долго грыз представленную монету», — поделился историей предмета мужчина. Россиянин подчеркнул, что это «самая дорогая монета» на всем сайте объявлений.

Ранее москвич выставил на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за миллионы рублей. Он назвал банкноту счастливой из-за номерного знака 7777777.