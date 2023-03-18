Москвичей предупредили о пике роста атмосферного давления

Показатели атмосферного давления в Москве достигнут пиковых значений в субботу, 18 марта, сообщил в интервью «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что давление поднимется до 762–764 миллиметра ртутного столба. Это связано с прибывшим в город антициклоном, который вскоре уйдет на восток, что повлияет на спад показателей.

Кроме того, 18 и 19 марта в Москве ожидается перепад температур воздуха. В ночные часы температура опустится до минус 5-7 градусов. Днем будет преимущественно плюс, воздух прогреется максимум до четырех градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается, подчеркнул Шувалов.

Ранее первый признак весеннего сценария погоды назвал метеоролог Роман Вильфанд. Он уточнил, что это дождь, который способствует быстрому таянию снега.