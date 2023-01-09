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19:11, 09 января 2023
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Перечислены районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки

Перечислены районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Районы старой Москвы с максимальным ростом цен на новостройки комфорт-класса перечисляет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

В четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом наибольший рост средней стоимости первичного жилья был зафиксирован в Хорошево-Мневниках. Там цена «квадрата» выросла на 15,8 процента — с 375,2 до 434,3 тысячи рублей.

Второе место в списке досталось Печатникам, где стоимость в октябре-декабре увеличилась на 13,5 процента — до 388,2 тысячи рублей за квадратный метр. Замыкают тройку лидеров Кузьминки с ростом цены на 6,1 процента (до 288,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве. В старых границах столицы в ноябре экспонировалось 26 тысяч квартир и апартаментов.

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