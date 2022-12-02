Стало известно о росте числа ипотечных сделок в Москве

О росте числа ипотечных сделок на первичном рынке столицы «Мосленте» сообщили аналитики компании «ПроГород». Стало известно, что за последние 12 месяцев их доля в общем числе продаж выросла на десять процентов.

«Основным драйвером спроса на первичном рынке жилья стало широкое распространение субсидированной ипотеки от застройщиков, при оформлении которой лот продается с удорожанием, а снижение ставки и выплата комиссии банкам закладываются в его стоимость», — объяснил тенденцию коммерческий директор «ПроГород» Евгений Большаков.

По данным компании, в январе-октябре 2022 года в границах старой Москвы было продано 47 759 лотов недвижимости, что на 13,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время к октябрю 2022-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 331 тысячи рублей, что на 2,8 процента больше, чем годом ранее. Подталкивала цены вверх доступная ипотека, рассказали специалисты.

За первые десять месяцев года на первичном рынке жилья старой Москвы стартовали продажи в 63 новых проектах (с января по октябрь 2021-го таких проектов было 74). При этом более двух третей сделок (68,13 процента) проходили с привлечением ипотеки, а за десять месяцев прошлого года этот показатель составил 58,06 процента. Одновременно с этим на 11,3 процента выросла доля проданных квартир с отделкой.

«В значительной степени это объясняется тем фактом, что покупатели жилья опираются на ипотечные программы. Им выгоднее и удобнее приобретать жилье с отделкой, стоимость которой зафиксирована и "зашита" в ежемесячные ипотечные платежи. При этом, ремонт от застройщика при одинаковом качестве всегда дешевле, чем самостоятельный, так как за счет больших объемов многие материалы приобретаются по оптовым ценам», — пояснил Большаков.

Ранее популярный у москвичей тип ипотеки назвал заместитель мэра города Владимир Ефимов. Он отметил, что в столице зафиксирован самый высокий показатель среди всех регионов России по выдаче семейной ипотеки.