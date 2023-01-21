Стало известно о росте объема предложений жилья в Новой Москве

О росте объема предложений первичного жилья в Новой Москве сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Стало известно, что за год он увеличился почти на 60 процентов.

«В 2022 году был зафиксирован самый низкий прирост цены квадратного метра за последние пять лет. В 2021-м и 2020-м ежегодный скачок составлял примерно 26 процентов, годом ранее — 12,7 процента, а в 2018 году — 18,7 процента. Таким образом, за последний год темп удорожания недвижимости в ТиНАО заметно упал», — цитирует агентство директора по развитию «Метриум» Наталью Сазонову.

По итогам 2022 года объем предложений на рынке жилой недвижимости Новой Москвы достиг 18 тысяч лотов, 96 процентов которых — квартиры, четыре процента — апартаменты. По сравнению с показателем годичной давности он вырос на 57,7 процента.

Преимущественно в ТиНАО реализуются проекты комфорт-класса (86,1 процента), уточнили специалисты. Доля предлагаемого жилья в стандартных новостройках составляет 12 процентов, а проектов бизнес-класса — 1,9 процента.

36 процентов предложений — это однокомнатные квартиры, 29,1 процента — двухкомнатные, 18,9 процента — студии, 14,7 процента — трехкомнатные. Оставшийся 1,3 процента приходится на многокомнатное жилье.

Ранее были выявлены районы старой Москвы с максимально подешевевшим жильем. Первое место заняла Якиманка.