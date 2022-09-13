Назван округ Москвы с наибольшим ростом преступности

Округа столицы с наибольшим ростом преступности назвала прокуратура Москвы. Антилидером стал Северный административный округ (САО), где за восемь месяцев 2022 года количество правонарушений выросло на девять процентов.

На втором месте оказался Зеленоград (6,8 процентов), на третьем — Юго-восточный административный округ (ЮВАО) с ростом на 5,9 процентов. Самыми криминальными округами при этом были названы Центральный, Восточный и Юго-Восточный административные округа.

Всего в столице с января по августзарегистрировали более 93 тысяч преступлений. Большая часть из них — это кражи и мошенничества (39,4 тысячи и 26,2 тысячи соответственно). Более 33 тысяч правонарушений в Москве совершили с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

При этом в статистику прокуратуры не попадают тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.

Ранее были названы округа Москвы с самым подорожавшим жильем. Им оказался ЦАО, а также запад и северо-восток столицы.