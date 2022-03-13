В России предсказали рост угонов автомобилей

Страховщики предсказали рост угонов автомобилей в России с целью разбора на запчасти. Такой прогноз дали эксперты в беседе с РИА Новости.

Такие известные автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce объявили о временной приостановке производства и поставок в Россию. Рост криминальных происшествий может произойти на этом фоне, кроме того, средняя стоимость страхового полиса также может увеличиться.

«Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно», — рассказал директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко. Он подчеркнул, что прогнозы на данный момент делать сложно.

«Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти. Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей», — признал заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных. При этом в пресс-службе «АльфаСтрахования» отметили, что число угонов пока не возросло, однако в компании внимательно следят за ситуацией.

Директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина вовсе порекомендовала включить риск «хищение» в страховой полис. Кроме того, она подчеркнула, что подорожание полисов каско неизбежно. Директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование» Илья Григорьев заверил, что в компании ведутся переговоры с партнерами о возможностях не столь резкого реагирования на изменения курса.

Ранее москвичам назвали лидирующие по числу угонов районы столицы и области.