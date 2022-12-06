Стало известно о резком подъеме заболеваемости гриппом в Москве

О резком подъеме заболеваемости гриппа и ОРВИ в Москве стало известно из еженедельного бюллетеня НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

«На 47 неделе 2022 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 96,3 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70,0) на 37,6 процента и выше еженедельного эпидемического порога на 50,7 процента. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20 процентов и более в 37 из 61 города, в том числе и в Москве», — говорится в сообщении.

Врач-терапевт телемедицинской компании «Доктор рядом» Юлия Фокина в разговоре с «Известиями» отметила, что сейчас пациенты чаще всего жалуются на надсадный кашель вплоть до позывов к рвоте и появлению прожилок крови в мокроте.

Снижение заболеваемости, из-за сокращения контактов среди населения, можно ожидать в период новогодних праздников, рассказала изданию заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов перечислил способы защиты от гриппа.