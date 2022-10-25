11:33, 25 октября 2022
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Росздравнадзор высказался о внезапном «воскрешении» мужчины на улице в Москве
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
О внезапном «воскрешении» москвича после констатации смерти медиками высказался Росздравнадзор. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее в сети распространилось видео, на котором медики скорой помощи приехали на вызов к лежавшему на уличной скамейке мужчине и решили, что тот умер. «Труп» накрыли черным пакетом, однако через какое-то время мужчина зашевелился.