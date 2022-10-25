Внезапное «воскрешение» москвича попало на видео

После медработников на место приехали полицейские, которые оцепили территорию и накрыли лежавшего на скамейке мужчину черным пакетом. В то время, когда правоохранители оформляли документы, мужчина упал на асфальт, после чего полицейские заметили, что он дышит.

«После этого он просто ушел. А сотрудники остались думать, как оформлять произошедшее», — объяснили администраторы канала.

Ранее в Москве на дереве во дворе одного из домов на улице Никитина был обнаружен мужчина. 31-летний москвич выпал с 13-го этажа и выжил.