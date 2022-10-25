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10:45, 25 октября 2022
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Внезапное «воскрешение» москвича попало на видео

Внезапное «воскрешение» москвича попало на видео
Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Внезапное «воскрешение» жителя Москвы попало на видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT. Смерть мужчины констатировали медики.

«Внимание жительницы одного из домов на улице Лобненской на севере столицы привлек 46-летний мужчина. Он лежал на скамейке и, как ей показалось, не подавал признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой осмотрели мужчину и выразили солидарность с бдительной женщиной, констатировав смерть», — говорится в сообщении.

После медработников на место приехали полицейские, которые оцепили территорию и накрыли лежавшего на скамейке мужчину черным пакетом. В то время, когда правоохранители оформляли документы, мужчина упал на асфальт, после чего полицейские заметили, что он дышит.

«После этого он просто ушел. А сотрудники остались думать, как оформлять произошедшее», — объяснили администраторы канала.

Ранее в Москве на дереве во дворе одного из домов на улице Никитина был обнаружен мужчина. 31-летний москвич выпал с 13-го этажа и выжил.

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