Внезапное «воскрешение» москвича попало на видео
Внезапное «воскрешение» жителя Москвы попало на видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT. Смерть мужчины констатировали медики.
«Внимание жительницы одного из домов на улице Лобненской на севере столицы привлек 46-летний мужчина. Он лежал на скамейке и, как ей показалось, не подавал признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой осмотрели мужчину и выразили солидарность с бдительной женщиной, констатировав смерть», — говорится в сообщении.
После медработников на место приехали полицейские, которые оцепили территорию и накрыли лежавшего на скамейке мужчину черным пакетом. В то время, когда правоохранители оформляли документы, мужчина упал на асфальт, после чего полицейские заметили, что он дышит.
«После этого он просто ушел. А сотрудники остались думать, как оформлять произошедшее», — объяснили администраторы канала.
Ранее в Москве на дереве во дворе одного из домов на улице Никитина был обнаружен мужчина. 31-летний москвич выпал с 13-го этажа и выжил.