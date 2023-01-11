Рухнувший на подмосковном заводе потолок ранил несколько человек, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В 10:55 в правоохранительные органы городского округа Щелково поступила информация о том, что в рабочем поселке Фряново в цеху керамического завода рухнул потолок. На месте происшествия работают следователи», — говорится в сообщении.

Предварительно пострадали несколько человек, их количество и травмы уточняются, уточнили в СК. На месте проводится осмотр, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Прокуратуры Московской области, обрушение произошло во время проведения ремонтных работ. Ведомство проводит проверку, чтобы дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

Ранее потолок рухнул на голову пенсионерке в подмосковной многоэтажке.