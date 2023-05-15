Рукопашный бой с приемами кикбоксинга на проезжей части в Москве попал на видео

Рукопашный бой с приемами кикбоксинга на проезжей части попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Новый UFC прямо на улице», — прокомментировали ролик администраторы канала. На кадрах двое мужчин устроили спарринг в стиле кикбоксинга на проезжей части у одного из столичных ЖК. Один из участников драки активно атаковал ногами и прямым ударом рукой в голову, а его противник пытался защищаться в стойке.

«Нормально прямым попал», «В белом в конце в машину побежал», «Люлей отхватил, за железной подмогой полез — мужчина», «Daewoo Matiz начинает и выигрывает у Toyota Camry», «Мортал комбат», «Хорошо прыгает», — написали пользователи мессенджера.

Ранее жильцы сталинской высотки в центре Москвы устроили массовую драку.