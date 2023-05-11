Жильцы сталинской высотки в центре Москвы устроили массовую драку

Старожилы сталинской высотки на Кудринской площади устроили драку из-за квартиросъемщиков, несколько лет назад арендовавших жилье в знаменитом доме. Подробности конфликта раскрыл MK.RU.

По имеющейся информации, соседи не ладят уже несколько лет, но до этого потасовок не происходило. Известно, что арендаторы сняли одну из квартир в московской высотке и открыли там фотостудию, а позднее устроили в доме туристическое агентство. В подъезде стали проходить экскурсии на несколько десятков человек, что не понравилось старожилам.

В воскресенье, 7 мая, в доме случилась драка с участием жильцов. Они напали на экскурсионную группу и попытались выгнать посетителей из подъезда, уточняет MK.RU. На место происшествия вызвали правоохранителей. Полиция собрала показания обеих сторон, ведется расследование.

Ранее в Москве произошла массовая драка граждан Таджикистана. В результате конфликта три человека получили ножевые ранения и были госпитализированы.