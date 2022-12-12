Рукопашный бой у метро в Москве попал на видео

Пользователи сети возмутились тому, что люди равнодушно проходят мимо, не пытаясь вмешаться: лишь одна женщина громко просит дерущихся прекратить бой.

«Люди идут, как ни в чем не бывало», «Сколько же равнодушия», «Ужасно, что люди, мужики, просто проходят мимо! Не понимаю я тех, кто вечно с краю», — написали подписчики интернет-сообщества.

«Лезть в чужие разборки — такое себе. Во-первых, вас туда никто не звал, а во-вторых, у участников может быть оружие, нож», — ответили им.

Ранее на видео попала массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы. На опубликованных кадрах видно, что дерутся несколько подростков. Собравшиеся вокруг люди пытаются их разнять.