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11:31, 12 декабря 2022
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Рукопашный бой у метро в Москве попал на видео

Рукопашный бой у метро в Москве попал на видео
Кадр: Страница «Подслушано в Измайлово» во «ВКонтакте»

Рукопашный бой у метро в Москве попал на видео, опубликованное сообществом «Подслушано в Измайлово» в социальной сети «ВКонтакте». В кадр попала схватка двоих молодых людей.

«"Щелковская" такая "Щелковская"», — подписал ролик автор поста. Многие юзеры отметили, что для этого места «рукопашка» не редкость.

Пользователи сети возмутились тому, что люди равнодушно проходят мимо, не пытаясь вмешаться: лишь одна женщина громко просит дерущихся прекратить бой.

«Люди идут, как ни в чем не бывало», «Сколько же равнодушия», «Ужасно, что люди, мужики, просто проходят мимо! Не понимаю я тех, кто вечно с краю», — написали подписчики интернет-сообщества.

«Лезть в чужие разборки — такое себе. Во-первых, вас туда никто не звал, а во-вторых, у участников может быть оружие, нож», — ответили им.

Ранее на видео попала массовая драка двух компаний на Красной площади в центре Москвы. На опубликованных кадрах видно, что дерутся несколько подростков. Собравшиеся вокруг люди пытаются их разнять.

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