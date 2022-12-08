Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео. Записью с камеры одного из очевидцев поделился Telegram-канал «Некрасовка район М125».

«Что-то явно неадекватное происходит в "Магните" на Липчанского, 4. Мне написали, что там работает агрессивная женщина-администратор, которая позволяет себе распускать руки. Помимо того что она ударила парня на видео, были еще случаи нападения на других посетителей», — написал администратор канала.

В приложенном к посту ролике сотрудница супермаркета бьет молодого человека по лицу и получает оплеуху в ответ. Завязывается драка. Покупатель падает на пол.