Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео. Записью с камеры одного из очевидцев поделился Telegram-канал «Некрасовка район М125».
«Что-то явно неадекватное происходит в "Магните" на Липчанского, 4. Мне написали, что там работает агрессивная женщина-администратор, которая позволяет себе распускать руки. Помимо того что она ударила парня на видео, были еще случаи нападения на других посетителей», — написал администратор канала.
В приложенном к посту ролике сотрудница супермаркета бьет молодого человека по лицу и получает оплеуху в ответ. Завязывается драка. Покупатель падает на пол.
Пользователи сети отреагировали на увиденное по-разному. «А где охранники в такие моменты?», «Господи, какой кошмар. Что бы парень ни сделал, кидаться так на него как-то не очень профессионально для администратора», «Вот так зайдешь за покупками, а тебя еще и изобьют», — выразили беспокойство одни. Другие предположили, что молодой человек сам виноват: «Может, он ее вывел из себя. Подростки сейчас такие», «Мы же не знаем, какая предыстория была. Может, он оскорбил ее семью. А она за семью — горой».
Юзеры обратили внимание, что многие покупатели просто проходят мимо. «Будто это обычное дело для данного магазина», — заметил один из них. Некоторые отметили, что администратору наверняка впоследствии досталось от руководства.
Ранее на видео попал рукопашный бой на станции метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. К 37-летнему мужчине подошел неизвестный и высказал претензии к его внешнему виду.