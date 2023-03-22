Россиянам сообщили о возможности узнать свой «водный след»

О возможности узнать свой «водный след» сообщили россиянам в рамках эколого-просветительской акции «С водой на ты», посвященной Всемирному дню водных ресурсов. Мини-приложение «Калькулятор водного следа» с онлайн-тестом запустили Росводоресурсы совместно с «ВКонтакте».

Водный след — это количество воды, затрачиваемое на бытовые процессы. Тест, состоящий из 20 вопросов, анализирует бытовые привычки пользователя и его подход к расходу воды. Кроме того, в приложении доступны полезные советы и информация на тему экологии и сокращения потребления ресурсов.

«Примерно четверть населения планеты не имеют доступа к качественной питьевой воде. Ее растущее потребление приводит к тому, что даже в нашей стране, второй в мире по запасам пресной воды, люди сталкиваются с ее дефицитом. Сохранить воду чистой, беречь наши реки, озера, водно-болотные угодья — вопрос национальной безопасности. Только благодаря федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" свыше 12,5 миллионов человек, которые живут рядом, почувствовали изменения. Важно то, что многие из них сами — движущая сила перемен», — заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Первым тест прошли более 10 тысяч посетителей торгово-развлекательных комплексов и бизнес-центров в пяти городах России. Они получили сувениры из лимитированной коллекции эко-мерча Росводресурсов. Приложение «Калькулятор водного следа» доступно в официальной группе Росводресурсов «ВКонтакте».

Ранее команда «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента. Кроме того, соцсеть запустила новую ленту рекомендаций.