Ряд улиц в Москве перекроют 23 мая из-за полумарафона

С 04:40 субботы, 23 мая, на некоторых улицах и набережных в центре столицы, а также на участке Садового кольца будет ограничено движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса в мессенджере «Макс».

«23 мая с 40:40 до конца мероприятия меняются маршруты в центре Москвы. Изменения — на время проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"», — говорится в сообщении.

До 6 утра воскресенья, 24 мая, будет закрыта площадь Васильевский Спуск, с 05:00 до 21:00 — Большой Москворецкий мост, Варварка, а также проезд от Ильинки до Варварки. С 08:00 до 14:30 не будет движения по Малому Москворецкому мосту, с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка.

Также с 09:00 до 13:30 перекроют движение на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что на Московском полумарафоне пройдет этап кубка для бегунов старше 35 лет. Специальный кубок для этой группы участников был учрежден Беговым сообществом. Кубок для участников от 35 лет будет состоять из четырех этапов — Московский полумарафон, полумарафон «Северная столица», забег на 10 километров на марафоне «Белые ночи» и забег на 42,2 километра на Московском марафоне.