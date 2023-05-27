В подмосковном парке появилась запрещающая рыбам курить табличка

Табличка с запретом рыбам курить появилась в подмосковном Сходненском лесопарке. Фотографии различных знаков появилась в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Оригинальные таблички в парке Лукоморье на Сходне», — написано в комментарии. На снимках одна из табличек указывает на место для поцелуев, несколько других запрещают ссориться, курить рыбам и кататься на динозаврах. В парке также есть знаки с предупреждением возможности встречи с Мерлином, персонажем средневекового британского цикла легенд о короле Артуре, и указанием расстояния до Луны.

«Креативно», «Бред какой-то», «Прикольно, молодцы. Помнится, были в Поленов, там на дорожке табличка "По газонам не ходить. Ползают змеи"», «Надо стоять под табличкой и ждать поцелуя», «Вот это класс! Хорошая идея», — отреагировали пользователи сети.

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