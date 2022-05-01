Москвичи раскрыли места проведения блошиных рынков в столице

Архивный снимок блошиного рынка, сделанный в советское время, заставил россиян вспомнить о торговле того времени, а также раскрыть несколько мест, где организовывают такие рынки и в наши дни. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи поделились, что сейчас блошиные рынки есть в Измайлово, а также в музее Москвы недалеко от станции метро «Парк культуры». Одна из подписчиц канала порекомендовала ездить на рынок в Измайлово по выходным, а в случае, если перед вернисажем никого не будет видно, то нужно повернуть налево в сторону местного Кремля.

«Если идти от станции "Партизанская", то такие ряды начинаются перед вернисажем, перед Кремлем и на самом вернисаже тоже есть. Разные вещи продают: от того, что кажется хламом, до интересных и ценных экземпляров», — объяснила она.

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