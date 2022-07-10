Москвичи сравнили рынок времен СССР на юго-западе города с современным

Рынок времен СССР на юго-западе города обсудили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва». Они сравнили его с современной торговой площадкой на этом месте.

«Помню, обалденная черемша там продавалась», «Мы ездили по воскресеньям рано утром туда, так было здорово», «Черемушкинский! Жил рядом на Кржижановского. А в 50-е на том месте был сад и свинарник», «Как часто я бывала на нем, помню запахи и шум, галдеж стоявший под куполом рынка. Уютный и хороший был рынок», «Один из дорогих рынков Москвы был», — написали пользователи мессенджера в комментариях про старый рынок.

«В 90-е я там покупал черную икру в 800-грамовых многоразовых стеклянных банках с завинчивающейся крышкой, порадовать жену молодую. Была икринка к икринке, черно-асфальтового блеска, а сверху по кайме желтый ободок твердого рыбьего жирка. Кажется, сто долларов за такую банку», «Рыба отличная, мясо. Настоящие помидоры — сахаристые и вкусные. Грунтовые баклажаны, перцы, а какие персики там продавались, настоящая вишня "Шпанка" и "Владимировка". Правда, устриц , как сейчас, не было», — отозвались юзеры о качестве советских продуктов.

«Сейчас такой же дорогой остался», «Раньше рынок был рынком. А сейчас одно название», «Сейчас там очень красиво, уютно. Телевидение снимает без конца. Рестораны хорошие», «Ассортимент стал намного разнообразнее», — описали подписчики современные торговые ряды.

Ранее россияне поспорили о качестве фруктов на московском рынке советских времен. Речь шла об овощных рынках у станции метро «Арбатская»