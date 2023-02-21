04:19, 21 февраля 2023
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Рыси вышли к людям в подмосковной деревне и попали на видео
В деревне под Волоколамском рыси вышли к людям. Хищники попали на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосковье №1».
«Пожалуй, пандемия слишком хорошо повлияла на фауну Подмосковья», — пошутили в сообществе. Ролик набрал десятки «лайков» от пользователей сети.
По данным источника, рысей заметили недалеко от деревни Середниково. На видеокадрах несколько особей выбегает на опушку леса рядом с проезжей частью.
Ранее в Подмосковье заметили лосей. Двух крупных особей сняли на видео в районе Балашихинского шоссе.