Рыси вышли к людям в подмосковной деревне и попали на видео

«Пожалуй, пандемия слишком хорошо повлияла на фауну Подмосковья», — пошутили в сообществе. Ролик набрал десятки «лайков» от пользователей сети.

По данным источника, рысей заметили недалеко от деревни Середниково. На видеокадрах несколько особей выбегает на опушку леса рядом с проезжей частью.

Ранее в Подмосковье заметили лосей. Двух крупных особей сняли на видео в районе Балашихинского шоссе.