В Подмосковье спасли женщину с опасностью разрыва маточной трубы

Врачи подмосковного Подольского роддома спасли 34-летнюю женщину с едва не разорвавшейся маточной трубой. Пациентка жаловалась на острую боль внизу живота, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Диагностика показала скопление жидкости в маточной трубе и увеличение ее диаметра до восьми сантиметров.

«Женщина страдала воспалением придатков около 5 лет, гинеколога не посещала, противовоспалительное лечение не получала, что и привело к такому запущенному процессу. Мы выполнили операцию по удалению маточной трубы, так как восстановить ее при такой патологии уже невозможно», — сообщил главный врач больницы Александр Скобенников.

Врач добавил, что репродуктивная функция женщины была сохранена и при желании в будущем она сможет забеременеть. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из клиники.

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