В московской подземке появятся копии схемы метро с подписью Путина

Более 1200 копий уникальной географической схемы с подписью президента России Владимира Путина появятся на всех станциях московского метро, а также в вагонах поездов «Москва» и «Русич». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Это копии схемы, которая была подписана лично главой государства в день открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена 1 марта текущего 2023 года. На этой карте, помимо уже открывшихся станций, показаны и те, которые только откроются в 2023 году.

Ранее о новой линии московского метро рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии запланированы на этот год.