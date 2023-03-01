Собянин рассказал о новой линии московского метро

О новой линии московского метро рассказал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии запланированы на этот год.

«Новая ветка пройдет от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги», — написал градоначальник.