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15:43, 01 марта 2023
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Собянин рассказал о новой линии московского метро

Собянин рассказал о новой линии московского метро
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

О новой линии московского метро рассказал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии запланированы на этот год.

«Новая ветка пройдет от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги», — написал градоначальник.

Собянин рассказал о новой линии московского метро

Изображение: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

По словам Собянина, всего на участке протяженностью 16 километров появятся семь станций подземки: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево». Он отметил, что проект первого участка линии был утвержден в 2021 году и включает три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

Ранее были раскрыты планы строительства метро в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подземный общественный транспорт уже есть в Котельниках и Красногорске, а в этом году метрополитен появится и в Долгопрудном.

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