Собянин рассказал о новой линии московского метро
О новой линии московского метро рассказал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии запланированы на этот год.
«Новая ветка пройдет от станции "ЗИЛ" в Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги», — написал градоначальник.
Изображение: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»
По словам Собянина, всего на участке протяженностью 16 километров появятся семь станций подземки: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево». Он отметил, что проект первого участка линии был утвержден в 2021 году и включает три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».
Ранее были раскрыты планы строительства метро в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подземный общественный транспорт уже есть в Котельниках и Красногорске, а в этом году метрополитен появится и в Долгопрудном.