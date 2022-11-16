Квартиры в столичных элитных новостройках начали продавать с рекордными скидками, достигающими 30 процентов. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань.

«Сейчас хорошая ситуация для покупателей, застройщики соглашаются на дисконт, но единой картины нет. По одним лотам скидки могут быть 20–30 процентов, по другим — пять-семь процентов», — пояснил специалист. Средний размер скидки на элитную недвижимость в Москве за год вырос с 4,9 процента до 7,7 процента.

Эксперты Intermark Real Estate пояснили, что большой разрыв между стоимостью предложения и реализацией лотов предполагает неготовность покупателей к новому существенному повышению цен. Это негативно отражается на динамике продаж застройщиков и стимулирует их развивать программы лояльности.

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