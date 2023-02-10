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14:26, 10 февраля 2023
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Определены районы Москвы с самой дорогой недвижимостью

Определены районы Москвы с самой дорогой недвижимостью
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Районы Москвы с самой дорогой недвижимостью определили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».

«Район Якиманка возглавил рейтинг локаций старой Москвы с самым дорогим жильем на рынке новостроек. По итогам января 2023 года средняя стоимость лота в этом районе составляет 290,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

На второй строчке оказался Арбат, где квартиры в среднем стоят 192,2 миллиона рублей, а на третьем месте — Таганский район с лотами в 166,6 миллиона рублей. В пятерку рейтинга вошли Хамовники и Красносельский район, в которых жилье обходится в 122,8 и 116,7 миллиона рублей соответственно.

В топ-10 районов с дорогой недвижимостью также вошли Пресненский, Дорогомилово, Сокол, Басманный и Хорошевский. В них жилье продается от 81,3 до 44,2 миллиона рублей.

Ранее был раскрыт смысл названия одного из самых дорогих районов столицы.

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