Садовод назвала четыре необычные культуры для сада в Подмосковье

Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru раскрыла, какие необычные культуры можно выращивать в садах Московской области.

По словам Вороновой, для начинающих садоводов подойдут сорта черешни «Тютчевка», «Овстуженка», «Ревна» и «Юлия». Они способны выдерживать морозы до минус 40 градусов, их даже не надо ничем укрывать на зиму.

Кроме того, в Подмосковье можно вырастить десертные сорта винограда, а в южной половине области приживутся и будут давать плоды деревья абрикосов сортов «водолей» и «лель».

«Их надо сажать на открытом месте, расположенном как можно выше. Важно, чтобы вокруг него ничего не было, потому что диаметр их кроны может составлять около четырех метров», — пояснила Воронова.

Также можно вырастить и инжир сорта «далматика». На зиму и в морозы его надо укрывать или же пересаживать в горшок и убирать в теплое место, где температура не будет опускаться ниже плюс двух градусов.

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