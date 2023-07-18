В Москве закроют центральный участок «салатовой» линии метро
Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 22-23 июля.
Движение поездов закроют на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская» в предстоящие выходные, 22 и 23 июля. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Эти меры необходимы для проведения ремонтных работ на станциях «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар». За два дня специалисты смогут очистить и покрасить потолки на станциях, отшлифовать мрамор, спрятать кабельные линии в стены и провести другие работы по благоустройству.
Пассажирам порекомендовали заранее планировать свой маршрут в эти дни.
Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил об усиленном контроле за температурой в московском метро в летнее время.