В Москве закроют центральный участок «салатовой» линии метро

Эти меры необходимы для проведения ремонтных работ на станциях «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар». За два дня специалисты смогут очистить и покрасить потолки на станциях, отшлифовать мрамор, спрятать кабельные линии в стены и провести другие работы по благоустройству.

Пассажирам порекомендовали заранее планировать свой маршрут в эти дни.

Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил об усиленном контроле за температурой в московском метро в летнее время.