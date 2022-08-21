Россиянам раскрыли правила выбора салона красоты

Правила о том, на что обратить внимание посетителям при выборе салона красоты, россиянам раскрыл Роспотребнадзор. По информации специалистов, в первую очередь в помещениях должна быть комфортная температура, хорошее освещение и чистота. Перед началом работы мастер должен тщательно мыть руки с мылом.

«Обратите внимание на то, как дезинфицируются инструменты. Расчески, щетки, ножницы для стрижки должны быть вымыты под проточной водой и подвергнуты дезинфекции или стерилизации. Маникюрный и педикюрный инструмент также должен пройти дезинфекцию путем погружения в рабочие растворы дезинфекционных средств с последующей стерилизацией», — говорится в сообщении.

Все белье, используемое для процедуры, должно быть одноразовым и выбрасываться после клиента. Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, а также использоваться в пределах срока годности, объясняют в Роспотребнадзоре.

Эксперты предупреждают, что некачественно оказанная процедура способствует распространению гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых болезней и других инфекций.

«Если в салоне вам предоставили дополнительную услугу, но не проинформировали об этом заранее, вы имеете все основания не оплачивать ее стоимость. Если работа мастера маникюра, педикюра, парикмахера, косметолога и т.п. категорически не устраивает, необходимо предъявить претензию о предоставлении услуги ненадлежащего качества», — резюмировали специалисты.

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