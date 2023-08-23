04:24, 23 августа 2023
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«Самая быстрая» госпитализация произошла в Москве
Автомобиль Rover 75 влетел в здание больницы имени Боткина в Москве.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Автомобиль Rover 75 влетел в здание больницы имени Боткина в Москве, передает Telegram-канал Shot.
По данным канала, пострадавшего водителя тут же госпитализировали в это медучреждение.
Новость развеселила пользователей сети. «Он влетел прямиком в палату?», «Может, именно туда и торопился», «Не отходя от кассы, так сказать», «По записи или чисто спросить?» — написали они в комментариях.
Ранее автомобиль влетел в автобусную остановку в Москве и попал на видео.