«Самая быстрая» госпитализация произошла в Москве

Автомобиль Rover 75 влетел в здание больницы имени Боткина в Москве, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пострадавшего водителя тут же госпитализировали в это медучреждение.

Новость развеселила пользователей сети. «Он влетел прямиком в палату?», «Может, именно туда и торопился», «Не отходя от кассы, так сказать», «По записи или чисто спросить?» — написали они в комментариях.

Ранее автомобиль влетел в автобусную остановку в Москве и попал на видео.