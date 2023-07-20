Названа самая известная открытая крыша в Москве

Самую известную открытую крышу в столице назвала в интервью «Мосленте» главный архитектор проектного бюро «Дельта-А» Юлия Солдатенкова. По ее словам, это кровля подземного ТЦ на Манежной площади.

«Это один из первых примеров общедоступной эксплуатируемой кровли в Москве. Все эти пространства с фонтанами и прогулочными террасами появились вместе с ним, потому что до этого площадь закатывали в асфальт, там было широкое транспортное движение», — пояснила эксперт.

Солдатенкова перечислила другие популярные открытые кровли в Москве: они есть в парке «Зарядье», на павильоне «Рабочий и колхозница» и на входной арке в Парке Горького. Кроме того, подобные пространства в большом количестве появляются в новых жилых комплексах.

Ранее способы попасть на крыши Москвы раскрыла основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Она отметила, что бесплатно можно подняться только на смотровую площадку напротив МГУ имени М.В. Ломоносова.