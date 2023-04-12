19:59, 12 апреля 2023
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Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве
Москвичам предложили жениться в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Самую «космическую» площадку для регистрации брака в Москве назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Лента.ру».
Так, москвичам предложили узаконить отношения в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ. По данным Раковой, на этой площадке за два года поженилось более 500 пар, а в текущем году зарегистрировать брак там смогут 300 новобрачных.
Как отметила заммэра, церемонии проводятся под куполом высотой 60 метров и у вращающейся модели планеты Земля.
Ранее была названа новая необычная площадка для выездной регистрации брака в Москве.