Город
19:59, 12 апреля 2023
1 мин.

Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве

Москвичам предложили жениться в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ.

Названа самая «космическая» площадка для регистрации брака в Москве
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Самую «космическую» площадку для регистрации брака в Москве назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Лента.ру».

Так, москвичам предложили узаконить отношения в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ. По данным Раковой, на этой площадке за два года поженилось более 500 пар, а в текущем году зарегистрировать брак там смогут 300 новобрачных.

Как отметила заммэра, церемонии проводятся под куполом высотой 60 метров и у вращающейся модели планеты Земля.

Ранее была названа новая необычная площадка для выездной регистрации брака в Москве.

Партнерские материалы