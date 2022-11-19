Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Самую морозную с начала осени ночь пережили москвичи с 18 на 19 ноября. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, сегодня опустилась до отметки минус 9,1, что стало самым низким значением с начала холодного периода. На территории столицы температура менялась от минус 5,4 на Балчуге до минус 12,4 в Бутово», — сообщил синоптик.

В столичном регионе самая низкая температура была зафиксирована в Новой Москве — минус 14,3 градуса мороза в Михайловском. В Подмосковье холоднее всего было в Новом Иерусалиме, где столбики термометров опустились до минус 13,2 градуса.

Ранее сугробы в Москве достигли нормы декабря. «В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с пяти до восьми сантиметров», — сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.