12:01, 17 ноября 2022
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Сугробы в Москве достигли нормы декабря
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Высота сугробов в Москве достигла нормы декабрьских показателей. Об этом в четверг, 17 ноября, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с пяти до восьми сантиметров, на Балчуге до 11 см, в Тушино — семь сантиметров, что на три недели опережает климатический график (это норма первой декады декабря)», — написал метеоролог.
По словам специалиста, снегопады слабой и умеренной интенсивности в ближайшие дни продолжатся в Московском регионе.
Москвичей предупредили о наступлении «январских морозов» в ноябре. Столбики термометра опустятся на выходных до минус 14 градусов.