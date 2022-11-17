Сугробы в Москве достигли нормы декабря

Высота сугробов в Москве достигла нормы декабрьских показателей. Об этом в четверг, 17 ноября, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с пяти до восьми сантиметров, на Балчуге до 11 см, в Тушино — семь сантиметров, что на три недели опережает климатический график (это норма первой декады декабря)», — написал метеоролог.

По словам специалиста, снегопады слабой и умеренной интенсивности в ближайшие дни продолжатся в Московском регионе.

Москвичей предупредили о наступлении «январских морозов» в ноябре. Столбики термометра опустятся на выходных до минус 14 градусов.