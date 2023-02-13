Названо местоположение самой высокой точки Москвы

Местоположение самой высокой точки столицы назвал один из авторов сообщества «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Располагается она в районе Теплый стан на юго-западе города. Ее можно найти на Теплостанской возвышенности возле санатория "Узкое"», — поделился рассказчик.

По его словам, высота точки — 253 метра над уровнем моря и более 130 метров над уровнем Москвы-реки.

«Когда это место смогли определить, здесь установили специальный геодезический знак», — добавил автор.

Ранее было названо местоположение посаженного летчиком-космонавтом Юрием Гагариным дуба в Москве. Он сделал это сразу после своего полета в космос.