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23:31, 04 февраля 2023
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Названо самое популярное место встречи в Москве

Названо самое популярное место встречи в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Самое популярное место встречи в столице назвали в группе «Москва моя» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор поста упомянул, что раньше москвичи назначали встречи у памятника поэту Александру Пушкину, расположенному на одноименной площади возле станций метро «Тверская» и «Пушкинская».

«Мы говорили: "Жду тебя на Пушке справа/слева на лавочке"», «Помню стишок начала ХХ века: "Жду тебя, мой друг, Карлуша, на Твербуле у ПамПуша"», «Мы уточняли место, например, у левой ноги», — написали юзеры.

Пользователи сети отметили, что под монументом до сих пор назначают встречи. «Я люблю это место и сейчас. С этим местом со времен СССР у меня остались ассоциации с молодостью, цветами, свиданиями у памятника, кинотеатре "Россия"», «Читали тут стихи в день рождения поэта», «Да, с друзьями встречались именно здесь и до сих пор так делаем», — написали они.

Ранее парфюмер назвала любимые запахи советских москвичей. По ее словам, популярностью у горожан пользовались пряные, теплые, ванильные запахи.

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