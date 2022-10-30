Названо самое «тусовочное» место в Москве середины прошлого века

Самое «тусовочное» место в столице середины прошлого века названо в Telegram-канале «История Москвы».

По имеющейся информации, советские граждане собирались в «Коктейль-холле» в центре Москвы. «Он был открыт в конце 1930-х годов в доме номер шесть по улице Горького (нынешняя Тверская)», — раскрыли адрес в сообщении. Уточняется, что на втором этаже кафе регулярно играли джаз. Желающие попасть в заведение москвичи — в основном, представители гуманитарной и технической интеллигенции — регулярно выстраивались в очередь. «Коктейль-холл» был закрыт, когда в СССР ввели сухой закон.

Ранее был раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х. Московская рок-лаборатория располагалась в доме по адресу Старопанский переулок, 1/5.