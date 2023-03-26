Оксана Самойлова и Джиган выставили на продажу особняк в Подмосковье

Модель Оксана Самойлова с супругом рэпером Джиганом выставили на продажу особняк в Подмосковье, из которого переехали в прошлом году. Об этом свидетельствует опубликованное на портале ЦИАН объявление. Чета планирует выручить со сделки 200 миллионов рублей.

Трехэтажный коттедж площадью 750 квадратных метров находится в элитном поселке «Шато Соверен» в Красногорске. В доме есть гостиная с камином, столовая, кабинет, кинотеатр, тренажерный зал, хаммам, гараж на две машины, терраса, пять спален с гардеробными и санузлами. На участке в 22,3 сотки также расположен гостевой дом площадью в 250 «квадратов», бассейн, две беседки, одна из которых с зоной барбекю, и детская площадка.

Ранее сообщалось, что Самойлова перестала жить с Джиганом.