16:21, 13 апреля 2023
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11-летние школьники устроили сверстнику пытку огнем из-за самоката в Москве
Четвероклассники отобрали самокат у сверстника и засунули горящую бумагу ему за шиворот.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Пытку огнем устроили трое четвероклассников своему сверстнику в столичном районе Марфино, сообщает MK.RU. До этого они отобрали у него самокат.
По данным издания, днем среды, 12 апреля, трое 11-летних школьников отобрали самокат у сверстника. На этом малолетние грабители не остановились, и после обзываний и толкотни засунули своей жертве за шиворот лист горящей бумаги.
Пострадавший получил ожоги первой и второй степени. Нападавшие сбежали, в деле разбирается полиция, пишет МК.RU.
Ранее двоих девятиклассников заподозрили в изнасиловании 12-летнего мальчика в московской школе. О надругательствах узнала мать пострадавшего.