11-летние школьники устроили сверстнику пытку огнем из-за самоката в Москве

Пытку огнем устроили трое четвероклассников своему сверстнику в столичном районе Марфино, сообщает MK.RU. До этого они отобрали у него самокат.

По данным издания, днем среды, 12 апреля, трое 11-летних школьников отобрали самокат у сверстника. На этом малолетние грабители не остановились, и после обзываний и толкотни засунули своей жертве за шиворот лист горящей бумаги.

Пострадавший получил ожоги первой и второй степени. Нападавшие сбежали, в деле разбирается полиция, пишет МК.RU.

Ранее двоих девятиклассников заподозрили в изнасиловании 12-летнего мальчика в московской школе. О надругательствах узнала мать пострадавшего.