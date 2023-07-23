Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и попал на видео

На кадрах видео, как самокатчик едет сквозь сухие фонтаны в парке и по пути сбивает гулявшую там девочку. О состоянии пострадавшего ребенка в настоящий момент ничего не известно.

Ранее девушка на электросамокате сбила ребенка в центре Москвы.