09:13, 23 июля 2023
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Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и попал на видео
Молодой человек на самокате сбил ребенка в парке Музеон в центре Москвы.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Молодой человек на самокате сбил ребенка в парке Музеон в центре Москвы. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-Канале «Москва с огоньком».
На кадрах видео, как самокатчик едет сквозь сухие фонтаны в парке и по пути сбивает гулявшую там девочку. О состоянии пострадавшего ребенка в настоящий момент ничего не известно.
Ранее девушка на электросамокате сбила ребенка в центре Москвы.