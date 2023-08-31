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01:38, 31 августа 2023
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Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и попал на видео

Самокатчик сбил девятилетнюю девочку в центре Москвы и скрылся.

Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

15-летний юноша на электросамокате сбил девятилетнюю девочку на улице Таганская в центре Москвы. Видео с места событий публикует столичная прокуратура.

На кадрах видно, как подросток сбил ребенка на пешеходной части и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Личность юноши установлена. Таганская межрайонная прокуратура контролирует расследование инцидента. «В настоящее время определяется степень тяжести вреда причиненного здоровью ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве молодой человек на самокате сбил ребенка в парке Музеон в центре Москвы.