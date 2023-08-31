Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и попал на видео

На кадрах видно, как подросток сбил ребенка на пешеходной части и скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Личность юноши установлена. Таганская межрайонная прокуратура контролирует расследование инцидента. «В настоящее время определяется степень тяжести вреда причиненного здоровью ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве молодой человек на самокате сбил ребенка в парке Музеон в центре Москвы.